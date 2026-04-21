Нашата страна е единствената, в която резултатите се обявяват 48 часа след изборите. Аномалия е още да няма обявени депутати, но така е по закон. Това каза пред медии лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, предаде репортер на Burgas24.bg.

Костадинов настоява имената на народните представители да бъдат обявени възможно най-бързо, защото според него остават съмнения, че някой се опитва да манипулира изборния процес с фини настройки след края на изборната надпревара, за да може да регулира кой откъде да влезе.

Резултатът от изборите не е изненада

Резултатът от изборите не е изненадващ и до някаква степен е закономерен, счита Костадинов. "Хубаво е само една партия да поема отговорността. За добро е, защото няма да има коалиционни партньори, които да се опитват да й извиват ръцете и към които победилата партия да прехвърля вината за неуспешните решения. Вече няма място за оправдания, вече няма кой да пречи", каза още Костадин Костадинов.

"На тези избори идеологиите претърпяха крах и победи желанието за спокойствие и дълго управление, за да се сложи край на цикъла на политическа нестабилност от последните 5 години насам", заяви Костадинов.

"Би трябвало да сме доволни от резултатите, защото една голяма част от нашите виждания бяха приписани на спечелилата партия. Дали е така, ще видим в следващите месеци", каза още той.

Равносметка

"Нашият народ каза на тези избори, че не иска "Възраждане" да го управлява, но да бъде в парламента. На партията е създаден образ на крайна, радикална и агресивна формация, това няма общо с истината, но такава е пропагандата. "Възраждане" ще продължи да бъде будната съвест на нацията и ще бъдем верни на народа", каза още Костадинов.

Подкрепа към "Прогресивна България"

Сред решенията, които новото правителство трябва да вземе по най-бързия начин, той изтъкна тези, касаещи цените на горивата, тока, храните и лихвите по кредитите. По думите му, "Възраждане" ще подкрепи "Прогресивна България", ако предложенията й бъдат добри.