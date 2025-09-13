Новини
Костадинов: Качваме се на Титаник!
Автор: Вилислава Ветренска 18:46Коментари (1)116
©
Посланието е едно – оставка на това правителство, за да запазим България и българския лев. Това каза лидерът на "Възраждане" на протест срещу еврото в София.

Той предупреди, че еврозоната е в криза, като посочи Франция, Германия и Италия като примери за държави с фалит, рецесия и стагнация.

"Качваме се на Титаник“, каза още Костадинов.

"Бюджетният дефицит у нас вече надхвърля 6,5 млрд. лева, а корупцията и липсата на външнополитическа инициатива са допълнителни аргументи за оставка", допълни той.

Към този час центърът на София е блокиран от ш
ествие. В 16.00 часа протестиращите се събраха пред триъгълника на властта, БНБ и Народното събрание. Според партията на Костадин Костадинов "страната ни се намира в упадък — икономически, морален и институционален, а България заслужава управление, което служи на народа, а не на чужди интереси".



Действай копе...йко, митрофана да е доволна,а и избори ще дойдат. От тук нататък тръгваш надолу. Трябва да се ръчка най-тъпата част от населението ни да не те забрави!
