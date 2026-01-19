Костадинов: На Радев ще му се наложи да отговаря на много въпроси, от които вече няма да може да се крие
Това написа във Facebook профила си лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов след обявлението на Президента на Република България Румен Радев.
"Очаквам следващата стъпка на бившия президент да е да поиска излизане от НАТО. Не знам защо този, който е писал речта на Радев, не му го е написал - в крайна сметка това също го пише в програмата на "Възраждане", пише още той.
"А сега сериозно. С нетърпение очаквам бившия президент на предизборните дебати - ако има смелост да се яви, разбира се. Ще му се наложи да отговаря на много въпроси, от които вече няма да може да се крие, както го правеше досега", завършва Костадинов.
videv
преди 59 мин.
хо-хо-хо, перхидроленото чучело с късата писалка се прави на изненадано. става втора цигулка в оркестъра на лайняните чорапи
