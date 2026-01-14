призовахме хората да излязат. Предложението на ГРЕБ и ДПС, подкрепено и от БСП е да няма никаква роля на комисията на членовете на изборния процес. Никога до сега не сме ставали свидетели, в което изцяло е изключен човешният фактор.
Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, предаде репортер на ФОКУС.
"Сигурни сме, че ГРЕБ и ДПС ще извършат мащабна фалшификация. Това, което искаме да направим е да има машини, контролирани от комисията и комисията да не пише самостоятелно протокола. Машината принитира отрязъци, тя има и протокол, комисията проверява тези отрязъци и се сравнява човешката работа и тази на машината. Това е начина да сме сигурни в чистотата на изборния процес", обясни Костадинов.
"В момента 5 от 9-те партии в парламента нямат представители в ЦИК. Това е абсолютен абурд", добави Костадинов.
Той заяви, че "Възраждане" няма да се включи в правната комисия довечера.
Костадинов: Най-доброто, което може да се случи е парламентът да престане да работи още днес
©
Още по темата
/
Проф. Александър Маринов:Президентът е единствената сериозна алтернатива на съществуващите партии
08:32
Още от категорията
/
Бившият депутат от "Величие" Николай Марков: На онези, които обиждаха, унижаваха и заклеймяваха Слави, ще кажа само едно
11:07
Росен Карадимов: Дали последният валс на лева ще се окаже и последен за спекулативните практики – отговорът ще дойде с резултатите от започналите проверки
13.01
Фармацевт: Има повишено търсене на всички продукти, които са свързани с профилактиката и лечението на грипа
13.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.