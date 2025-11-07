Костадин Костадинов в кулоарите на парламента, предаде репортер на "Фокус".
"Хората, които в момента панически се опитват да предотвратат кризата с горивата, която се задава на хоризонта на България, нямат представа какво предстои да се случи след такива евентуални действия", подчерта той.
"Това, което те ще се опитат да направят, е едно към едно с това, което ЕС се опитва да накара Белгия да направи с активите, които са в "Юроклиър" от вече три години насам. Белгия, категорично отказва, защото знае каква ще е обратната реакция. Руската страна е заявила, че ако има нещо подобно с конфискации на нейни активи, без значение на държавни или частни, ще последва реципрочна конфискация на активи в Русия. А България има сериозни в Русия - нещо, което нашите управляващите няма да споделят", каза още Костадинов.
По думите му ако българската държава посегне на този актив, тя ще създаде много сериозни проблеми.
"Освен това "Лукойл" е транслационна компания. Имаме ли представа, че Руската федерация не само ще конфискува тези активи, но ще последват и съдебни дела", заяви лидерът на "Възраждане".
Костадинов: Новият законопроект за "Лукойл" е кражба на един огромен актив
© Фокус
Още по темата
/
ПП-ДБ за сделката с "Лукойл": Премиерът и министърът на енергетиката да дойдат в парламента и да обяснят каква е ситуацията
12:43
ПП-ДБ за сделката с "Лукойл": Премиерът и министърът на енергетиката да дойдат в парламента и да обяснят каква е ситуацията
09:33
The Independent: България се готви да "конфискува" бургаската рафинерия "Лукойл", докато Путин нарежда ядрени изпитания
06.11
Радев наложи вето на закона, с който продажбата на "Лукойл" може да стане само с разрешение на ДАНС
05.11
Готви се спешна промяна, свързана с "особения управител" на "Лукойл", има интерес от страна на British Petroleum
04.11
Експерт: Назначаването на особен управител в "Лукойл" е задължително за защитата на българския пазар
04.11
Още от категорията
/
МЗ: Формираните внушения за липса на прозрачност за Националната детска болница засилват недоверието
06.11
Цигарите поскъпват
06.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.