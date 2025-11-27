Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов призова правителството да подаде оставка и даде заявка за многохилядни протести.Във Facebook той написа:“Единственото, което трябва да направи правителството, е да подаде оставка веднага. Незабавно! Ситуацията ще ескалира, и то много бързо, поради една много проста причина - с наглостта и престъпното си поведение коалицията ГЕРБ-ДПС-БСП-ИТН ни накара да забравим временно огромните си идеологически различия с ПП-ДБ и да излезем заедно на протест срещу мафиотското управление.Вчера протестът беше много шарен и в него беше цялото общество. Той не беше партиен, а общонароден, и днес ще бъде още по-голям, защото заради участието на ПП-ДБ медиите не само го отразяват, но и го рекламират. Протестите на "Възраждане" през лятото бяха още по-големи, но за тях по медиите имаше или нищо, или изкарваха протестиращите лумпени и вандали. Сега не е така - нищо, че половината протестиращи са същите от летните протести.Ето защо правителството трябва да подаде оставака веднага! Забави ли се, протестите ще станат национални. Така падна правителството на БСП през зимата на 1996 - 1997, така ще падне и правителството на ГЕРБ-ДПС-БСП-ИТН.Длъжен съм да направя и едно важно уточнение. Винаги досега ПП-ДБ са протестирали основно с цел да върнат ГЕРБ и ДПС на власт, да ги изперат и след това да направят коалиция, за да управляват с тях. Нямам съмнения, че и сега могат да постъпят по същия начин. Но падането на мафиотския кабинет е първостепенно!Всичко е в ръцете на българския народ. Единствено и само от неговия избор трябва да зависи бъдещето на нашата Родина!", написа Костадинов в социалната мрежа.