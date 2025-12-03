Сподели close
Още днес, след като мине предизвестеното гласуване за провеждане на референдум за запазване на лева - ние знаем, че за пореден път ще се гласува срещу правото на демокрация в България. Ще поискаме от президента Радев да свика Консултативен съвет по национална сигурност във връзка със ситуацията около бюджета и незаконното влизане на България в еврозоната. Това каза пред журналисти в Народното събрание лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов

"В безпрецедентна ситуация сме – за първи път се оттегля бюджет. Той е първият ни в евро. Европейската централна банка изказа опасения за стария бюджет, а ние не знаем с какво новият ще бъде по-различен", каза още той. 

"Същевременно обаче няма да има възможност за реакция, защото ако няма извънредни заседания, много трудно биха могли да влязат в тази календарна година. Ако Европейската централна банка не се изкаже по темата, но за да се изкаже, трябва да има проектобюджет, а такъв няма, реално може да се окаже, че влизаме в еврозоната абсолютно незаконно на фона на растящата инфлацията и на фона на безпрецедентно масовите общонародни протести, каквито не сме виждали никога. И друг път е имало масови протести, но за първи път всички се обединяват срещу корупционния и олигархичен модел, добави Костадинов.

По думите му от "Възраждане" са готови да подкрепят вота на недоверие.