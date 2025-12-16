Костадин Костадинов след края на консултациите на партията при президента, предаде репортер на ФОКУС.
"Парламентът е нелегитимен и изчерпан. Вече е и морално обезценен. Колкото по-скоро минем през процедурата с мандатите и връщането им, толкова по-добре. Подчертахме и желанието си България да запази лева", добави лидерът на "Възраждане".
"Не искаме да се тегли повече и една стотинка заем. И това може да стане много лесно - със съкращаване на министерствата от 19 на 10. Ние настояваме България да не бъде вакравана в еврозоната", заяви той.
"Не виждам подходящ служебен премиер по домовата книга", категоричен е той.
"Коментирахме като възможна вероятност за предсрочни избори края на март. Не беше коментирана конкретна дата. Април имаме Цветенца и Великден - не може да вкараме тази празници в предизборна кампания", добави Костадинов.
Костадинов: Трябва да има избори в края на март
© ФОКУС
Още по темата
/
Президентът към "Възраждане": Точно за вас няма нужда от специални увертюри и говорене колко сложна е икономическата ситуация в страната
11:28
Президентът към "Възраждане": Точно за вас няма нужда от специални увертюри и говорене колко сложна е икономическата ситуация в страната
10:29
Радев към "Възраждане": Точно за вас няма нужда от специални увертюри и говорене колко сложна е икономическта ситуация
10:20
Асен Василев след консултациите: Няма риск за увеличението на пенсиите и минималната работна заплата
15.12
Още от категорията
/
Нов Закон за потребителските кредити: Предвижда се таван на лихвите и годишния процент на разходите
09:37
Очаква ни студена утрин
15.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ето защо го определиха като "таланта на България": На 5 научих та...
22:59 / 15.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.