Костадин Костадинов.
Днес пред Народен театър "Иван Вазов" беше открита предизборната кампания на ПП "Възраждане. Акцентите от програмата на "Възраждане" бяха представени от Костадин Костадинов, Цончо Ганев, Виктор Папазов, Искра Михайлова, Ангел Янчев, Петър Петров, Георги Хрисимиров.
"Когато в парламента казваме, че нашата страна може да има своя собствена политика, осем партии в парламента и още толкова извън него обясняват, че това, което иска "Възраждане" е невъзможно", заяви лидерът на партията.
"Светът е друг, Европа е друга. Само че последните няколко месеца показаха, че наистина светът се променя, но не в тази посока, която мислеха глобалистите. Заради поредица от слаби, фалшиви, редовни, служебни и случайни правителства, нашата страна беше наредена в задънена улица на историята", категоричен бе Костадинов.
Лидерът на партията твърдо заяви, че са решени да сложат край на олигархията.
Костадинов при откриването на предизборната кампания на "Възраждане": Няма невъзможни неща!
Още по темата
/
Александър Димитров: Радев е този, който трябва да диктува темпото и има интерес от по-бърза игра
15:33
Зомбори за изборите: Дори да няма "идеален кандидат", хората трябва да направят компромис и да погледнат "малко по-далеч картината"
12:24
МВнР: Призоваваме да се прекрати поставянето на мини и други опити да се възпрепятства търговския обмен по Ормузкия проток
13:28
Проф. Стоянович: Голяма част от културните усилия в България са оставени в ръцете на самите давещи се
12:24
Енергийният министър: Длъжни сме да гарантираме, че нито един клиент няма да плати повече от това, което е използвал
20.03
Енергийната комисия каза "не" на идеята на Трайков да извади от БЕХ – "Марица-изток" и ТЕЦ "Марица изток 2"
19.03
