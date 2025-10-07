ЗАРЕЖДАНЕ...
|Костадинов за скандала с WSJ: Борисов потвърди написаното!
Вчера Костадинов остро разкритикува управляващите, като ги обвини в "национално предателство и държавна измяна“. Той се позова на публикация във в. "Уолстрийт джърнъл“ (WSJ) от 4 октомври, в която се разкриват подробности за срещата между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и сина на настоящия президент на САЩ Доналд Тръмп, проведена в София през април 2025 г.
Председателят на "Възраждане“ Костадин Костадинов съобщи, че е подал сигнал до прокуратурата срещу Борисов за съмнения за държавна измяна на база на статията.
Сигналът беше внесен вчера към края на работния ден в Софийска градска прокуратура, защото в момента нямаме главен прокурор, както е добре известно, каза Костадинов.
Според Костадинов е много показателно, че няма реакция от другите политически партии, дори от тези, които се определят като опозиция.
"Един български политик, председателят на партията мандатоносител, си позволява да търгува българска и чужда собственост в замяна на свой личен партиен интерес. Това се нарича търговия с власт, търговия с влияние и е подсъдимо, а когато се върши с чужденци, е държавна измяна“, посочи лидерът на "Възраждане“.
Костадинов посочи, че партията му няма доверие на Борисов.
"Затова смятам моя сигнал до прокуратурата за съвсем основателен, но нямам илюзии, че по този сигнал ще се работи".
"Изслушах обясненията на Борисов, те дойдоха доста екзотично, на тротоара пред неговата къща на въпросите на бивш политик, бивш журналист. Този тип разговори на тротоара с удобно подадени въпроси показват гузна съвест", коментира Костадинов.
"В качеството на какъв той се разпорежда с публична държавна собственост каквато представлява газовата тръба", попита още лидерът на "Възраждане“.
