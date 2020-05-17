ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áóðãàñ
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
|Êîñòîâ: Êîðóïöèÿòà â Áúëãàðèÿ ìîæå äà ñòàíå îùå ïî-ìàñèâíà
"ÅÑ êàçâà, ÷å ùå ñïàäíå ÁÂÏ ñúñ 7,2%, òîâà ñà 8,5 ìëðä. ëâ. Ïðàâèòåëñòâîòî íÿìà îòêúäå äà èçâàäè òåçè 8,5 ìëðä. ëâ., çà äà êîìïåíñèðà âñè÷êè ñïàäíàëè äîõîäè è ñïàäíàëîòî ïîòðåáèòåëñêî òúðñåíå. Òîâà ñà ïîïóëèñòêè ïðèçèâè. Äîðè äà èçâàäè ïàðèòå îòíÿêúäå, òå íå ìîãàò äà áúäàò óñâîåíè, ùå òðúãíàò ïî äðóãè êàíàëè, à íå ïî òåçè, êîèòî ñà íîðìàëíèòå. Êàòî òðúãíàò ïî íîâè êàíàëè, êîðóïöèÿòà ùå áúäå îùå ïî-ìàñèâíà".
Êîñòîâ ïîä÷åðòà, ÷å ìåðêèòå çà èêîíîìè÷åñêîòî ïðåîäîëÿâàíå íà ùåòèòå îò êðèçàòà íå ñàìî â Áúëãàðèÿ, íî è â ìíîãî äðóãè ñòðàíè ñà âçåòè ïîä íàòèñêà íà îáùåñòâîòî:
"Áåøå äîáðå, ÷å áÿõà ïîäãîòâåíè øèðîêà ïàëèòðà îò ìåðêè, âêëþ÷âàùè êðåäèòíè âàêàíöèè, îòëàãàíå íà îáñëóæâàíå, áåçëèõâåíè êðåäèòè è ãðàíòîâå, ïîåìàíå íà ÷àñò îò âúçíàãðàæäåíèÿòà íà ðàáîòåùèòå. ßñíî å, ÷å ïðàâèòåëñòâîòî òðÿáâà äà èçïðåâàðâà ñúáèòèÿòà è òî ñå îïèòâà äà ãî ïðàâè. Öåëèÿò ñâÿò å íåïîäãîòâåí çà êðèçàòà è òîâà ñå âèæäà îòâñÿêúäå".
Ñïîðåä áèâøèÿò ïðåìèåð ìÿðêàòà çà íàìàëÿâàíå íà ÄÄÑ çà ðåñòîðàíòüîðñêèÿ áðàíø å îáèäíà è ìíîãî íåàäåêâàòíà:
"Òÿ ðàçðóøàâà ìíîãî áàëàíñè â äàíú÷íàòà ñèñòåìà è ïîäñêàçâà, ÷å òîçè áèçíåñ å â ñèâèÿ ñåêòîð. çàùîòî, àêî òîé áåøå íà ñâåòëî, ùåøå äà å çàèíòåðåñîâàí äà âúçñòàíîâÿâà äàíú÷åí êðåäèò - êóïóâàø è ïëàùàø ñ 20% ÄÄÑ, à ñëåä òîâà ïðîäàâàø ñ 9% ÄÄÑ, òîâà ïîðàæäà ñúìíåíèå, ÷å ñåêòîðúò å ìíîãî äàëå÷ îò èçïðàâíîñò".
Êîñòîâ çàïèòà çàùî òî÷íî íà òîçè "íåðåäîâåí è ñèâ ñåêòîð" ñå äàâàò òåçè îáëåê÷åíèÿ è ïðåäïîëîæè, ÷å å ðåçóëòàò íà íàòèñê, íà êîéòî ïðàâèòåëñòâîòî íå å òðÿáâàëî äà ñå ïîäàâà.
Ïî äóìèòå íà Èâàí Êîñòîâ â Áúëãàðèÿ òðÿáâà äà áúäå âúðíàò äàíú÷íèÿò ìîäåë ñ ïðîãðåñèâíè ñòàâêè è çà äîõîäèòå, è çà äàíúêà âúðõó ïå÷àëáàòà. Òîé áåøå êàòåãîðè÷åí, ÷å å íåóìåñòíî äà ñå ïðîìåíÿ äàíú÷íàòà ñèñòåìà â ñðåäàòà íà ãîäèíàòà, çàùîòî íÿìà äà ìîæå äà ñå îò÷åòå êàê ñå å îòðàçèëà êðèçàòà âúðõó áþäæåòíèòå ïðèõîäè, êîåòî ïðå÷è íà ïëàíèðàíåòî è íà èêîíîìè÷åñêèòå ñòðàòåãèè çà íàïðåä.
Èäåÿòà äà áúäå ñúçäàäåíà äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå "Äúðæàâíà ïåòðîëíà êîìïàíèÿ“, êîåòî äà èìà ñîáñòâåíè áåíçèíîñòàíöèè è ñêëàäîâè áàçè â öÿëàòà ñòðàíà, Èâàí Êîñòîâ îïðåäåëè êàòî êðàéíî íåîáìèñëåíà è èçêàçà ïîäîçðåíèå, ÷å òîâà ñå ïðàâè çà êîìïåíñàöèÿ íà åäèí íåðàáîòåù îðãàí, êàêúâòî å Êîìèñèÿòà çà çàùèòà íà êîíêóðåíöèÿòà:
"Êàòî âúðíåì äúðæàâàòà â ñåêòîðà, êàêâî ùå ñå ñëó÷è? Íå çíàì êàê ùå ïîãëåäíå íà òàêîâà íåùî ÅÊ", çàïèòà îùå òîé è ïîñî÷è, ÷å äúðæàâàòà òðÿáâà äà îòäåëè ïðîèçâîäèòåëÿò íà òå÷íè ãîðèâà îò äúðæàòåëÿ íà ñêëàäîâåòå, à äúðæàòåëÿò íà ñêëàäîâåòå äà ãî îòäåëè îò ñîáñòâåíèöèòå íà áåíçèíîñòàíöèèòå, çà äà íÿìà âåðòèêàëíà ìîíîïîëèçàöèÿ íà ñåêòîðà. "Òîãàâà ùå èìà íîðìàëíà êîíêóðåíöèÿ. Çàùî íå ñå íàïðàâè òîâà?".
Â ïðåäàâàíåòî "Íåäåëÿ 150" Èâàí Êîñòîâ ïîñî÷è, ÷å Áúëãàðèÿ ñå ñïðàâÿ ñðàâíèòåëíî äîáðå â êðèçàòà, ïðåäèçâèêàíà îò ïàíäåìèÿòà îò Covid-19 è îïðåäåëè äâà ïîêàçàòåëÿ, êîèòî äàâàò êàðòèíàòà:
"Åäèíèÿò å áðîÿò íà àêòèâíèòå ñëó÷àè. Êîãàòî áðîÿò íà àêòèâíèòå ñëó÷àè çàïî÷íå äà ñïàäà è òîâà ñòàíå òðàéíà òåíäåíöèÿ, òîâà å ìîìåíò, ÷å ñìå ñå ñïðàâèëè. Òîçè áðîé îùå â Áúëãàðèÿ íå ñïàäà, ñïîðåä ñúîáùåíèÿòà íà îïåðàòèâíèÿ ùàá. Âòîðèÿò ïîêàçàòåë å áðîÿò íà êëèíè÷íèòå ñëó÷àè - òî÷íî òîçè áðîé ñëåäè ïðåìèåðúò, äîêîëêîòî çíàì, çàåäíî ñ òåçè, êîèòî ñà íà èíòåíçèâíî ëå÷åíèå. Òàì íå ìîæå äà ñå îòêðîè òåíäåíöèÿ êúì íàìàëÿâàíå. Îò òàçè ãëåäíà òî÷êà å òðóäíî äà ñå êàæå äàëè ñìå ñå ñïðàâèëè".
Êîñòîâ êîìåíòèðà êàçàíîòî îò ïðîô. Òîäîð Êàíòàðäæèåâ îò Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá, ÷å áðîÿò íà ñëó÷àèòå íà íîâîçàðàçåíè ñà ñå óäâîèëè çà åäèí ìåñåö: "Íå å äâà ïúòè, à 2,68 ïúòè", êîðèãèðà çàäî÷íî äóìèòå íà ïðîô. Êîíòàðäæèåâ Èâàí Êîñòîâ è çàÿâè, ÷å äîáðå áè áèëî â ùàáà äà áÿõà ïîêàíèëè è åêñïåðòè îò Íàöèîíàëíèÿ ñòàòèñòè÷åñêè èíñòèòóò.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 3106
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/518 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (3)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
Çäðàâåéòå! Íà 03,08,2019ã. â òåìàòà âè "Áîòåâ ïîâåæäàøå äâà ïúòè ñðåùó Åòúð, íî íå óñïÿ äà ñòèãíå äî ïîáåäà", íÿêàêúâ å âëÿçúë â ìîÿ ïðîôèë è å ïèñàë ñ ìîÿ íèê baionzi. Äàëè ìîæå äà ãî áëîêèðàòå? Áëàãîäàðÿ!
ïðåäè 6 ìèí.
-1
ïðåäè 14 ìèí.
0
ïðåäè 18 ìèí.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Ïðîô. Ãåðäæèêîâ: Óïðàâëÿâàùèòå ïðàâÿò êàêâîòî ñè èñêàò
11:27 / 17.05.2020
Ìàðêîâñêè: Íÿìà êàê óáèéöèòå íà ïúòÿ, óïîòðåáèëè àëêîõîë è íàðêîò...
10:41 / 17.05.2020
Ãúðíåâñêè: Êîìóíèñòè÷åñêà íîìåíêëàòóðà èçâúðøè êðèìèíàëíàòà ïðèâà...
10:41 / 17.05.2020
Ä-ð Ñèìèä÷èåâ: Íÿìà äðàìà, íåùàòà ñ êîðîíàâèðóñà ñà îâëàäåíè
10:41 / 17.05.2020
Òîìà Áèêîâ: Çà 30 ãîäèíè Áîæêîâ íèùî íå ïðîèçâåäå çà Áúëãàðèÿ, îñ...
09:40 / 17.05.2020
Äíåñ ùå å îáëà÷íî, íî òîïëî
08:43 / 17.05.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
È äåòñêèòå ãðàäèíè îòâàðÿò!
12:05 / 15.05.2020
Ñëàâè Òðèôîíîâ ïîèñêà ãåíåðàë Ìóòàô÷èéñêè äà áúäå óâîëíåí
14:55 / 16.05.2020
Îôèöèàëíî: Ìîëîâåòå îòâàðÿò â ïîíåäåëíèê!
11:32 / 15.05.2020
È ôèòíåñ çàëèòå îòâàðÿò!
12:28 / 15.05.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà