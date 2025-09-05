ЗАРЕЖДАНЕ...
|Котел и Вълчи дол са общините със средна събираемост на местните данъци над 90% – изпреварват всички големи градове
Министерство на финансите предоставя данни само за два от местните данъци – този върху моторните превозни средства и върху недвижимите имоти. На тяхна база изчисляват и средна събираемост, представена като дял от потенциалния максимум за отделните общини.
Очаквано няма нито една община, където събираемостта на местните данъци да е 100%, пишат икономистите от ИПИ, цитирани от "Фокус". Някои се приближават до тази стойност – в Котел и Вълчи дол средната събираемост е над 90%, а с 80% или повече са 91 от общините. На регионалната карта се оформят няколко видими клъстера с висока събираемост на данъците – в Средногорието, край Габрово и Велико Търново, около Бургас и Варна, в Родопите. Обратно, събираемостта е ниска в почти целия Северозапад и Североизток, както и в общините по западната граница на страната. В големите общини тя е по-скоро висока – 79% в столицата и Пловдив, 82% във Варна. Има обаче и областни центрове с много ниска обща събираемост – в Търговище тя е едва 54%, във Силистра – 69%.
От двата данъка, които финансовото министерство следи, този върху превозните средства е с по-ниска събираемост. И тук има "шампиони“ като общините Лъки, Мирково, Доспат и Копривщица които успяват да съберат 87-89% от данъка, но въпреки това с 80% или повече са едва 27 общини.
По-висока събираемост има данъкът върху недвижимите имоти, като при него 21 общини успяват да събират над 90%, а осем от тях – над 95%. На последно място е община Трън, която успява да събере едва 48% от имотния данък, както и малки общини като Трекляно (51%) и Якимово (52%) и Сухиндол (54%). Някои по-големи градове се приближават до максимума, например Габрово с цели 89%.
През последните години тенденцията е към подобряване на събираемостта, като средната стойност за двата данъка е била 76% за 2024 г., на фона на 66% през 2015 г.
Динамиката на събираемостта следва да се отчита при планиране на промени в данъчната политика. Всяко увеличение на данъчната тежест носи риск от спад в събираемостта, особено в регионите с по-слабо развита икономика и с ограничен административен капацитет. Положителното е, че общините имат лост да омекотят ефекта, като при необходимост намалят ставката – ако вероятността за понижаване на събираемостта или прекомерната тежест върху бюджетите на уязвимите домакинства стане твърде висока. А както показват данните дори при действащите ставки и данъчни основи много общини имат значителен неизползван потенциал за по-високи приходи чрез по-активна и резултатна работа на администрацията.
