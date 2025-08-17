ЗАРЕЖДАНЕ...
|Крадец си тръгна от магазин в Стара Загора с необичайна плячка
Веселин Кирилов е собственик на малко магазинче. Оборудвал го е с камери и благодарение на видеонаблюдението разкрил крупната кражба на сладкото изделие.
"Деянието е извършено през светлата част на денонощието в присъствието на други клиенти, което говори за нужната доза опит и увереност в извършителя", разказва той.
За съжаление, много от собствениците на магазини не подават сигнали към полицията за дребни кражби.
"Поради липса на свободно време много малко колеги ще се ангажират да подадат сигнал, но това е единственият и правилен начин да се прекъснат кражбите", казва Веселин.
Крадецът на шоколади е задържан, а кражбите в региона се увеличават. Често зад престъпленията стоят непълнолетни лица, съобщи Нова.
