Край на циганското лято!
©
Температурите ще се понижат, повече дневните и в петък и през почивните дни минималните ще са между 4° и 9°, а максималните - между 10° и 15°.
По-малка вероятност за валежи и по-значителни разкъсвания и временни намаления на облачността ще има в четвъртък, когато и дневните температури ще са с 2-3 градуса по-високи. Остават и условията за намалена видимост или ниска слоеста облачност на места в низините и котловините.
Още от категорията
/
Ивайло Вълчев, ИТН: Предстоящото обсъждане на бюджета ще бъде истинският тест за политическа отговорност
11:44
Министър Мундров: През 2026 г. и досието на родителите ни трябва да е видимо в нашите профили в "еЗдраве"
01.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.