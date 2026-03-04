Край на хубавото време: Валежи и застудяване идват до часове
Преди обяд по-интензивни и значителни ще са валежите около Западна Стара планина, а в следобедните часове в района на Родопите. След обяд облачността от северозапад ще започне да се разкъсва и намалява. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще проникне малко по-студен въздух.
Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, в София – около 4°. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 10°.
В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над около 1600 метра от сняг. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, който до вечерта ще се ориентира от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.
По Черноморието ще бъде предимно облачно, но без валежи. Ще духа слаб югозападен вятър, който през деня ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 9° и 14°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
