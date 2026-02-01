Край на лева: От днес еврото е единствената официална валута в България
©
От Министерството на финансите напомнят, че търговците вече не са длъжни да приемат левове, а рестото при всяка трансакция ще се връща единствено в евро.
Цените на стоките и услугите ще останат изписани и в двете валути до 8 август 2026 г., съгласно изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България.
Обмяна на банкноти и монети
ФОКУС припомня, че ако все още разполагате с левове, можете да ги обмените без такси в клоновете на търговските банки, както и в "Български пощи" до 30 юни 2026 г. А в БНБ обмяната е безсрочна.
"Сигнали за нарушения ще продължат да се приемат от контролните институции'', допълват още от МФ.
Още по темата
/
Директор в банка: От 25 г. банковият сектор не е бил в толкова добро състояние. Засега кредите остават стабилни
30.01
Още от категорията
/
Проф. Георги Рачев: Един студен антициклон ще ни близне в неделя, а в понеделник се очаква сериозна снежна покривка
30.01
Приятелка на загиналата в пожар Таня: Последните 3 дни се сблъсках с безумниците и некадърността в държавата ни
28.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Божидар Божанов: ГЕРБ загуби европейския си облик
22:17 / 31.01.2026
Радев отговори на Кирил Петков
22:16 / 31.01.2026
Актуални теми
Dbcbg
преди 1 ч. и 38 мин.
Евро пе*алите и поколение джендър зомби днес ще правят яко оргий.
Kolin
преди 1 ч. и 57 мин.
Вчера Метро беше пълно с турски рейсове и коли,опашките бяха по 30 човека най-малко!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.