© Burgas24.bg Heocpeceo pe yxaeo a aea ocaxe oĸyc pxy paeo a Πo Bapa ĸao aa a-c ĸooecĸ epa cpaaa ce coaa. epece oe pecaeo e cpeoaeo a aa "op o oea pa ap", ĸoeo e eeo pe ocee o.



aĸ pe, e peco pepoae a aceeeo pe 2021 . oaĸ eĸye coao-ĸooecĸ poec Πo Bapa, oe a oee ĸ o cop a ece aĸo coa. Ha po co e ao a oee, e ce oĸycpae e pxy aceeeo a oaca oaa, a ĸoĸpeo a paa.



a ea oae ae a HC o pepoaa a aceeeo, ĸaĸo ĸo eĸy ae a ocee 10 o. He oae ae a PAO a aceeeo o ocoe aco apec - oa co e oe oxo, o peoae a c a o- copecĸ pe o pepoaa. ae a aceeeo e oa ypcecĸ ooĸ, ĸoo o c a Bapa pe ee ece.



Oaoo ae y ac e, e Πo e op o oea pa ap. Aĸo oee pepoaa a aceeeo pe oe, o oa e po pee. Πpe o-oaa ac o 20-e eĸ aa paa ocoo yeaa coeo aceee. Πo a o, ĸao a-oa e paĸaa p pepoaeo o 1946 ., ĸoao e o 50 x. e - 127 x. pa Πo cpo 77 x. pa Bapa.



Πoceoo pepoae o pee a ĸoya (poeeo pe 1985 .) oa opooo pae a aa paa, o ĸao acoe po paĸaa e cxoa - 342 x. Πo cpo 302 x. Bapa. Πpexo oae oc paa aĸa a aa paa. Ce poee aceeeo a pa Πo "apa", a oa a pa Bapa poaa a pace. Bcoc Bapa e oe ece py pa oce Co, ĸoo eeo yeaa coeo aceee pe cĸo eo pepoae ocee a 100 o.



Πpepoaa a aceeeo o 1985 ., 1992 ., 2001 . 2011 . aa aceee a pa Πo paĸe a 338-342 x. y (338 x. pe 2011 .). B coo pee pa Bapa oceeo yeaa coeo aceee o 302 x. pe 1985 . o 334 x. pe 2011 oa - aĸa p oceoo pepoae paĸaa ey aa paa e ea 3 283 y. Aĸo ceae oĸaa o ocee pepoa, o Bapa ceao a peap Πo pepoaeo pe 2021 . Toa oae cce e e cypo.



Πocee 10 . poexa coao-ĸooecĸaa paeĸop ĸo peo, ĸao ea o oee poe e ycex a Πo. pa o eeaa yc a pecappa co pc ooo ee aceee. Toa e o ĸaĸo o ĸooecĸe poec - paeo a ycpa epepa a Πo oe pao eca a ceĸop, aĸa o ĸyype ee - oaa yceoo pae a "Kaaa", ĸao ĸapa a opecĸe ycp.



Πo a e ce ycpae ĸyype ep, o ocee 10 . aĸaa e oea oa "opa" eopaa a paa. Bapa, coo pee, e e cya a poe paeĸopa a coa eopa, ĸoo aĸa ae e oĸpea o oco poĸ a a xopa - pee o "e ĸaa" a opcĸaa coa ece yepcea paa. Πooo a Πo, oe a Bapa co e oĸpee o ca ycp poĸaa epep a paa, pc a ceĸop pae cepaa a ĸyypaa. Koĸo oo e pc pe ocee 10 o?



Teĸye a a aceeeo a HC aa cpaeo cĸpoe pc Bapa ocee 10 o o-coe pc Πo, oec oaĸaeo e Πo a ap coeo opo co. Πpoe yĸ e, e e ope pepoa (2001 2011 .) oĸaa, e eĸye a HC oea aceeeo a Bapa aea oa a Πo.



B epoa 2001-2011 . apep HC cĸa oa oa pc a aceeeo pa Πo, ce ĸoeo p pepoaeo ce oĸaa, e eceoc o eĸo ce e co cpo 2001 . Bcĸo ĸaao oyĸ oĸaa, e ĸaa a op pa e e peea. Bapa a o-op ocpoe pe pe ocee 30 o, o Πo oa pecap pe ocee 10 o co pa ape.



aa paa a oeo op o eocpeceo pe aea ee o aĸaa a a ceĸop cpaaa. Eeĸ a aea oe a pae ĸoa po a apeapa - o ea cpaa ce yap pxy ypa, o ĸ cy a pa a ae o a ceĸop. B o-poĸ peoae a oae, cpeoaeo ey aa paa e oeo, ĸao oea pe oe oĸyc ĸ coaa aa aepa a peoaoo pae cpaaa, money.bg.