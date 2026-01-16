Още с първата крачка на новото работно място ни обземат съмненията, че не сме се "спазарили“ добре за заплатата, че колегата взима повече…Съмняваме се, но не питаме, защото знаем, че това е конфиденциална информация. Е, вече няма да бъде и то благодарение на членството ни в ЕС, пишеОт 2026 г. пазарът на труда в Европейския съюз ще бъде изправен пред съществена промяна. С приемането на Директива (ЕС) 2023/970 за прозрачност на възнагражденията ЕС въвежда задължителни правила, които целят да превърнат принципа "равно заплащане за равен труд или труд с равна стойност“ от декларация в правно приложима норма.Въпреки че директивата често се представя като инструмент за равнопоставеност между половете, реалният й обхват е по-широк. Тя атакува самия механизъм на договаряне, основан на неравна информация и наследени неравенства.Директива (ЕС) 2023/970 въвежда минимални стандарти, които всички държави членки са длъжни да транспонират в националното си законодателство до 7 юни 2026 г.Основните задължения за работодателите, представени от, включват прозрачност още при наемане:– началното възнаграждение или– диапазона на заплащане за конкретната позицияТова трябва да се случи още в обявата за работа или най-късно преди първото интервю.Забрана за въпроси за предишно възнаграждение– предишни заплати;– възнаграждения по други трудови или граждански правоотношения.Целта е ясна – да се прекъсне пренасянето на подценяване и дискриминация от едно работно място към следващо.Право на информация за служителите– средното възнаграждение за сходна работа;– разбивка по пол;– критериите, по които се определят заплати и повишения.Тези критерии трябва да бъдат обективни и полово неутрални, а отказът за предоставяне на информация вече ще представлява нарушение.Обратна тежест на доказване– служителят не е длъжен да доказва дискриминация;– работодателят трябва да докаже, че разликите са обективно обосновани.Това е една от най-съществените правни промени, които директивата въвежда.България ще търпи санкции, ако не промени Кодекса на труда и не включи точката в Закона за защита от дискриминация.Работодателите да внимават, защото могат да бъдат санкционирани при въпроси за предишно възнаграждение, за непосочване на диапазон на заплащането или откажат да ни информират за всичко това.Важно! Служителят има право на обезщетение, ако правилата са нарушени. А именно – изплащане на разлики в заплатите със задна дата, както и пропуснати бонуси и допълнителни възнаграждения.