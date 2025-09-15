Красимир Вълчев: Ако не възпитаме децата си в уважение към учителите, те няма да уважават нито един авторитет

© Ако не възпитаме децата си в уважение към учителите, те няма да уважават нито един авторитет, няма да уважават и родителите си. Това пише във Фейсбук профила си просветният министър Красимир Вълчев.



"Един от най-добрите начини да подкрепим образованието на децата си е като им покажем, че уважаваме техните учители. Надявам се през идната учебна година да го правим повече", пизовава той.