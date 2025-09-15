Новини
Красимир Вълчев: Ако не възпитаме децата си в уважение към учителите, те няма да уважават нито един авторитет
Автор: Илиана Пенова 09:37Коментари (0)170
©
Ако не възпитаме децата си в уважение към учителите, те няма да уважават нито един авторитет, няма да уважават и родителите си. Това пише във Фейсбук профила си просветният министър Красимир Вълчев

"Един от най-добрите начини да подкрепим образованието на децата си е като им покажем, че уважаваме техните учители. Надявам се през идната учебна година да го правим повече", пизовава той.








Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
