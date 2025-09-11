ЗАРЕЖДАНЕ...
|Красимир Вълчев: Никой няма да учи религия насила
"В тези часове учениците ще се учат на взаимно уважение, толерантност, доброта. В никакъв случай няма да се проповядва култура на разделение, каквито тези се налагат манипулативно в публичното пространство. Родителите разбраха основните неща, които казахме - нито едно дете няма да бъде принуждавано да учи религия, въпреки волята му", каза той.
"И в момента имаме религия в българската образователна система и няма никаква драма. Това, което правим - единствено разширяваме достъпа. Това ще бъде час по възпитание, ще има алтернативната програма за добродетели", каза още Вълчев.
"Все още нямаме учебната програма. Най-вероятно през ноември ще се приеме Законът за предучилищното и училищното образование", обясни министърът.
