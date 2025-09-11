Новини
Красимир Вълчев: Никой няма да учи религия насила
Автор: Илиана Пенова 12:33Коментари (0)46
Нито един ученик няма да учи религия и добродетели насила. Това заяви министър Красимир Вълчев по време на образователната комисия, която се проведе вчера. 

"В тези часове учениците ще се учат на взаимно уважение, толерантност, доброта. В никакъв случай няма да се проповядва култура на разделение, каквито тези се налагат манипулативно в публичното пространство. Родителите разбраха основните неща, които казахме - нито едно дете няма да бъде принуждавано да учи религия, въпреки волята му", каза той.

"И в момента имаме религия в българската образователна система и няма никаква драма. Това, което правим - единствено разширяваме достъпа. Това ще бъде час по възпитание, ще има алтернативната програма за добродетели", каза още Вълчев.

"Все още нямаме учебната програма. Най-вероятно през ноември ще се приеме Законът за предучилищното и училищното образование", обясни министърът.



