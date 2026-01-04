На 4 януари Православната църква почита Събор на 70-те апостоли. Освен познатите 12 апостоли, Христос има и други - 70, които също изпращал на проповед. След възкресението на Христа ведно с дванадесетте апостоли и те се разпръснали по света да проповядват и са страдали за Исус. Те проповядвали не само със слово, но и с примера на добродетелния си живот, търпение, кротост, дела на християнска любов и вършили чудеса.Днес православната църква чества паметта на всички тях заедно. Събор на 70-те апостоли означава общо празнуване.В Новозаветните книги имената на Светите седемдесет апостоли не са споменати. Предполага се, че сред 70-те избрани от Спасителя апостоли са били Иосиф Варсава, наречен Иуст, Иосия (или Иосиф) Варнава, евангелист Лука и Клеопа, Сосфен.За пръв път изброяване на Седемдесетте апостоли се среща в списъка, приписван на Св. Доротей, епископ Тирски (361 г.), но в него са включени и лица, чието съществуване буди съмнение. Списък на Седемдесетте апостоли е запазен и в други преписи, както и от автори от по-късно време. Един от последните поименни списъци е този на Св. Димитрий, митрополит Ростовски.За да покаже равночестието на всеки от Седемдесетте и за да предотврати разногласия в почитанието им, Православната ни църква е установила тяхното общо празнуване, но паметта на всеки от тях възпоменаваме и поотделно, в определени дни в годината.На тази дата имен ден празнуват всички, които носят името Тихомир и Тихомира. Тихомир e славянско име, образувано от думите "тих" и "мир" - означава спокойствие и смирен живот, разпространено през векове сред всички славянски народи. На български се среща освен като мъжко име и като женско - Тихомира.