За необичайна опасност на магистрала "Тракия" до Пловдив предупредиха шофьори, които са минали оттам.

Точното място е на метри преди обектите на "МакДоналдс" и бензиностанция "Еко" край Радиново в посока София.

Става дума за внезапно изскочила на пътното платно крава. Шофирайте с повишено внимание!