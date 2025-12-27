Няма нужда от чупене на прозореца или отваряне на вратата. Дори не трябва ключ. Всичко, което е нужни, са няколко десетки секунди, през които част от бронята се сваля, за да има достъп до фара. Във видеото, което се разпространява в интернет, Toyota RAV4 изчезва от алея през къщата по-бързо, отколкото повечето шофьори затварят вратата на гаража.Видеото предизвика вълна от притеснения, защото показва нещо, което до скоро изглеждаше невъзможно. Кражба на модерен автомобил без шум, без аларма и без следи от кражба.Схемата е проста и затова е толкова обезпокоителна. Крадците разкачват бронята, получават достъп до кабелите на фара и се включват в CAN шината – система, която отговаря за комуникацията между електрониката на автомобила. На практика това означава, че е възможно да се "измами" имобилайзерът и да се стартира колата, сякаш всичко е направено според процедурата.Няма аларма за виене. Няма счупено стъкло. След кражба често не остава нищо, което да е недвусмислена следа от кражба за застрахователя. Този елемент най-много тревожи шофьорите – защото методът не изглежда като класическа кражба, а по-скоро като легално стартиране на колата.Инцидентът във видеото се случи във Великобритания, но крадците действат по същия начин и в други държави. В случая с Toyota RAV4 представител на компания разкри как се опитват да защитят своите автомобили, продавани в Европа. Отговорът е ясен, но не затваря темата."Вече повече от 3 години инсталираме защитно устройство на полски, за да блокираме този вид кражби. Това е BLE система. BLE системите са монтирани така, че да предотвратят смущения с контролера на имобилайзера чрез CAN шината, към която е свързана предната лява лампа на превозното средство. Разбира се, говорим за коли с такова фабрично решение – RAV4 или Camry’’, коментира Робърт Муларчик, PR регионален старши мениджър Toyota Central Europe, цитиран от automedia.Системата BLE (Bluetooth Low Energy) използва динамични, променливи кодове за достъп и е проектирана да блокира този сценарий на атака. Проблемът е, че не всички Toyota на пътя са покрити с него.BLE защитата се прилага за конкретни версии и години на производство. Автомобили, внесени от чужбина, по-стари екземпляри или коли без заводска система остават потенциално уязвими към атаки чрез CAN шина. И именно Toyota – като един от най-популярните автомобили в Европа, често доминира в статистика за кражби.Този сценарий има и друго, често пренебрегвано измерение. Липсата на видими следи от кражба може да усложни разговорите със застрахователя. Собственикът остава с празно паркомясто и се пита - как да докаже кражба, ако колата "е тръгнала сама"? Колко време ще отнеме уреждането на претенцията? И ще се считат ли приложените мерки за сигурност достатъчни?Затова видеото на кражбата на RAV4 предизвика толкова силни емоции. Не показва футуристична хакерска атака, а просто много обикновен проблем – че съвременна кола може да изчезне по-бързо, отколкото много шофьори осъзнават.Сигурността във фабриката помага, но не гарантира спокойствие. На практика най-голямата пречка за крадеца остава комбинацията от няколко слоя защита – електронни и механични – които удължават времето на кражба и увеличават риска от откриване. А времето, както показва това видео, е от съществено значение днес.