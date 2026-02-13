Основен мотиватор за рекордното теглене на кредити през 2025 г. е било очакването за ръст на цените след приемането на еврото. Това заяви един от най-опитните кредитни консултанти у нас – Тихомир Тошев в подкаста "Квадратни метри".По думите му очакванията са били за между 10 и 15% поскъпване на имотите още през първата година след въвеждането на единната европейска валута. Именно този страх от по-високи цени е накарал много българи да ускорят покупките си."Вече един месец сме с еврото и виждаме, че доста неща поскъпнаха – за които държавата ни обещаваше, че няма да поскъпнат“, коментира Тошев.Според експерта пазарът вече е по-спокоен в сравнение с "имотната истерия“ от миналата година."В момента купувачите търсят и гледат, но не купуват на всяка цена“, посочва той."Не очаквам поевтиняване на имотите, а около 20% спад на сделките. Казусът ще бъде преговарянето за цената между купувач и продавач“, смята кредитният консултант.По наблюденията му най-мотивирани са т.нар. first time buyers – хората, които купуват първо жилище. Те са склонни да платят повече, дори за имот, който не е оптимално подходящ за тях.За разлика от тях, собствениците на вече притежавани жилища са по-селективни и внимателни в избора си.Тошев очерта и конкретна финансова рамка за покупка на тристаен апартамент в София: 15% самоучастие и около 8% съпътстващи разходи."Горе-долу 70 хиляди евро трябва да имаш спестени в банковата сметка“, подчертава той.Експертът изрично отбеляза, че няма нищо лошо в това човек да живее под наем, ако не е финансово готов за покупка."Търсенето на жилища под наем скочи значително. Ако не сме готови да купим, трябва да останем под наем. Покупката на жилище е най-голямата финансова сделка в живота на човек, който не развива бизнес за милиони“, коментира Тошев.По отношение на лихвите той не очаква повишение през тази година. Според него след вълната от рефинансиране повечето кредитополучатели вече плащат между 2.2 и 2.8% лихва.Тошев припомни и основно правило при теглене на заем: всички месечни задължения не бива да надвишават 30% от дохода.Той обясни, че при кандидатстване за кредит се прави детайлен анализ на доходите и спестяванията на клиента, като по закон кредитният посредник е задължен да предложи трите най-добри оферти на пазара. След избора на банка се работи до окончателното одобрение и финализиране на сделката.Над 70% от ипотечните кредити у нас се сключват за максималния срок от 30 години, като много българи успяват да ги погасят предсрочно."Когато теглиш кредит за 30 години, трябва периодично да го преглеждаш - дали е с добра лихва, какво се случва на пазара, има ли банки с по-агресивни условия“, съветва консултантът.Според Тошев панелните жилища вече се продават на цени, сравними с тези на новото строителство. Основното им предимство остава по-голямата квадратура."Те поддържат цените си именно заради това. Освен това често се намират в по-атрактивни квартали в големите градове“, заключава той.