ЗАРЕЖДАНЕ...
Криминален психолог за случая с убития Краси: Необходими са промени в Закона за борба с противообществени прояви на непълнолетни, защото е от 1957 година
© БНТ
"Трябват и промени в Закона за борба с противообществени прояви на непълнолетни, защото е от 1957 година и философията му е напълно остаряла. Координацията между различните звена трябва да се подобри, за да бъде по-добра сигурността в моловете", каза професорът пред БНТ.
“В този случай се събират и рефлектират всички недостатъци - на всички системи. Това е проблем, който съществува от много години, и имам предвид това, че не работят както трябва или въобще не работят практически всички институции, които трябва да възпитават децата или трябва по някакъв начин да намерят път към тяхната душа. Малко или много това са слабости, които съществуват от десетилетия", заяви той.
Експертите говорят, обсъждат този проблем. “Другите хора, които трябва да взимат решение, винаги имат някакви други приоритети", подчерта Гайдаров.
“Проблемът не може да бъде решен така просто - ще мине време, ще си затворим очите, и като се събудим вече всичко ще е както трябва. Но така се получава, така се получава във всички сфери на обществения живот в България", каза криминалният психолог.
“Основният закон, който трябва да се занимава с тези неща, е от 1957 година - Закон за борба с противообществените прояви на малолетните и на пълнолетните. Той е допълван и т. н., но философията е от 1957 година. И всичко е подредено върху тази философия. Еми, как да станат нещата тогава? Просто по абсолютно различен начин трябва да бъде подредено всичко. Имайте предвид, че в цял свят има достатъчно много опит и не е никакъв проблем, ако българските институции решат, че не могат сега или нямат достатъчно сили, могат да се обърнат към когото искат от цял свят. Всички хора са отворени да им предложат готови модели и да ги обучат и да започнат да работят. Но явно няма това желание или няма този капацитет", допълни той.
Още от категорията
/
Майката на убитото в столичен мол момче: Детето 20 минути е лежало на пода в мола, без никой да му помогне
20.10
Европрокуратурата за акцията в община Пловдив: Съмнения за измама и злоупотреба с власт, свързани с проект за 1 532 173 евро
20.10
Разследване на ЕП срещу България: ЕС е дал 280 230 евро за ферма за миди в Черно море, която може да се окаже просто пясък
20.10
Инструкторът на младежа, причинил катастрофата с трима загинали: Добре се обучи, просто се учудвам как силно се е подвел
19.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Роднини на убитото в мола момче се събраха пред сградата на СДВР
21:00 / 20.10.2025
Харалан Александров: Не виждам да има буйни страсти в управляващо...
21:02 / 20.10.2025
Майката на убитото в столичен мол момче: Детето 20 минути е лежал...
21:02 / 20.10.2025
Стефан Стефанов, откарал наръганото момче до "Пирогов": Чух "дете...
21:02 / 20.10.2025
Ново 20 по АМ "Тракия" между 119-и и 147-и км в двете платна
19:16 / 20.10.2025
За утре няма жълти и оранжеви кодове, но съществува реална опасно...
19:16 / 20.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.