Вчера около 15:20 ч. на паркинг в ж.к. "Меден рудник“ служители от Четвърто районно управление - Бургас извършили проверка на 44-годишен криминално проявен бургазлия, който изхвърлил на земята десет пликчета със суха зелена тревна маса с общо тегло около 10 грама.Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.