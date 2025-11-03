В петък около 22:30 ч. в ж.к. "Изгрев“ полицаи от Пето тайонно управление – Бургас извършили проверка на 44-годишен криминално проявен мъж от Равда. Униформените намерили и иззели седем пликчета с бяло кристалообразно вещество – метамфетамин, с общо тегло около 3 грама.Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.