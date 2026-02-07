Случаят с тройното убийство край хижа "Петрохан“ продължава да поражда въпроси. Кои са били хората, живели там, с каква дейност са се занимавали и как се стига до фаталния край? Засега разследващите работят по всички версии.Криминалният журналист от вестник "24 часа“ Кирил Борисов също особено детайлно следи случая в последната седмица. За случая "Петрохан“ и възможните отговори на всички въпроси около него той говори в предаването "Тази събота и неделя“."Хората от тази общност - пещерняци, алпинисти гмуркачи, те са малко по-особени и търсят истината за живота след това. Впоследствие Ивайло Калушев се увлича по будизма, прекарал е известни време в Непал или в Тибет, но неговите учители го разочароват. Имал е много силно его и е искал той да бъде самият учител или "лама“ и постепенно създава собствен клон на будизма, който не е възприет от останалата част на тази общност“, каза той пред bTV.И уточни:"Тази реплика – сектантство, която беше казана и от председателя на ДАНС, и от главния прокурор, идва по това създаване на неговото течение в будизма, което е едно извращение на тази религия. Ивайло Калушев е имал уникалната способност да привлича свои последователи, да убеждава родителите на деца, че когато той ги обучава, те ще постигнат истината за живота и с неговото учение, съчетано с разходки в природата, с гмуркане, медитация в пещери, които според мен само той знае, защото е един от най-добрите пещерняци у нас, така те ще бъдат по-добре обучени за живота, за истината и за Вселената, отколкото в традиционното училище“.Попитан дали всичко това може да говори за извършване на ритуално убийство или самоубийство край бившата хижа "Петрохан“, той обясни:"Твърде е възможно. Аз 20 години работя като криминален журналист и не съм срещал друг подобен случай тук, в България. Питах и колеги, които работят от по-отдавна, но и те не помнят от последните 35/36 години“.Според него със сигурност случаят затруднява и голяма част от разследващите и на това отдава "липсата на конкретна информация по случая“.Според него Калушев е получавал огромни суми от родителите на децата, които първоначално примамвал с привидно вълнуващи лагери сред природата."Знам за семейство, което дало стотици хиляди, но няма да влизам в детайли“, разкри той.