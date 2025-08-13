ЗАРЕЖДАНЕ...
|Криминалисти откриха над тон и половина канабис само за ден
Около 890 от растенията, с общо тегло около 1 725 килограма, са били засадени в две обособени ниви в гориста местност в землището на с. Бельово, общ. Сандански, а други 61 от тях с тегло 70 килограма – в нива в землището на с. Чурилово, общ. Петрич. След направен полеви тест растенията са реагирали положително на канабис и са унищожени на място в присъствието на комисия.
По случаите са образувани досъдебни производства. Работата продължава.
