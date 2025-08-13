Новини
Криминалисти откриха над тон и половина канабис само за ден
Автор: Десислава Томева 13:21Коментари (0)0
©
951 канабисови растения с общо тегло около 1 795 килограма бяха открити вчера при проведени съвместни действия на криминалисти от ОДМВР-Благоевград, екипи на Главна дирекция "Национална полиция“ и Специализирания отряд за въздушно наблюдение при Главна дирекция "Гранична полиция“.

Около 890 от растенията, с общо тегло около 1 725 килограма, са били засадени в две обособени ниви в гориста местност в землището на с. Бельово, общ. Сандански, а други 61 от тях с тегло 70 килограма – в нива в землището на с. Чурилово, общ. Петрич. След направен полеви тест растенията са реагирали положително на канабис и са унищожени на място в присъствието на комисия.

По случаите са образувани досъдебни производства. Работата продължава.








