Trustee Plus са положителни, което показва, че приложението отговаря на нуждите както на хора, които тепърва започват своето крипто-приключение, така и на по-опитни инвеститори.
С едно приложение можете само с няколко клика да купувате и продавате дигитални активи, да теглите средства от български банкови сметки, да използвате модерната карта за криптовалута Quicko Digital и да извършвате SEPA преводи в евро. Всичко това в интуитивен интерфейс на български език.
Марина Нестеренко, Head of Support Trustee Plus коментира:
"За нас най-важното е всеки потребител да се чувства сигурен и комфортно, използвайки приложението. Затова създадохме екип за Обслужване на клиенти на български език, който помага както на начинаещи, така и на напреднали потребители. Радваме се, че 94% от мненията за Trustee Plus са положителни – това е доказателство, че вървим в правилната посока. Всеки въпрос и всяко предложение ни вдъхновяват да се развиваме още повече, за да бъдат ежедневните плащания с криптовалути наистина лесни.“
Благодарение на интеграцията с Quicko Digital, Trustee Plus се превръща в практичен инструмент за ежедневните финанси – от плащания в магазини, през онлайн покупки, до по-големи преводи в евро. На практика потребителят използва приложението като банкова сметка, с тази разлика, че средствата се съхраняват в криптовалути. Това прави Trustee Plus удобен портфейл за BTC и много други активи, свързвайки света на дигиталните и традиционните финанси.
За Trustee Plus
Trustee Plus е европейски криптопортфейл, който вече се използва от над 900 000 души. Той позволява да купувате, съхранявате и харчите дигитални активи в ежедневието – лесно, бързо и сигурно.
Как да започнете?
Влезте в App Store или Google Play;
Изтеглете приложението Trustee Plu;
Преминете бърза верификация и поръчайте безплатна криптокарта;
Заредете първата си криптовалута и я използвайте като обикновени пари.
А ако нещо не е ясно — винаги можете да разчитате на помощ от човек от нашия екип за Обслужване на клиенти.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.