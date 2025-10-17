Сподели close
Trustee Plus е модерен крипто портфейл и платежно приложение, което печели все по-голямо признание сред българските потребители. Според проучвания цели 94% от мненията за Trustee Plus са положителни, което показва, че приложението отговаря на нуждите както на хора, които тепърва започват своето крипто-приключение, така и на по-опитни инвеститори.

С едно приложение можете само с няколко клика да купувате и продавате дигитални активи, да теглите средства от български банкови сметки, да използвате модерната карта за криптовалута Quicko Digital и да извършвате SEPA преводи в евро. Всичко това в интуитивен интерфейс на български език.

Марина Нестеренко, Head of Support Trustee Plus коментира:

"За нас най-важното е всеки потребител да се чувства сигурен и комфортно, използвайки приложението. Затова създадохме екип за Обслужване на клиенти на български език, който помага както на начинаещи, така и на напреднали потребители. Радваме се, че 94% от мненията за Trustee Plus са положителни – това е доказателство, че вървим в правилната посока. Всеки въпрос и всяко предложение ни вдъхновяват да се развиваме още повече, за да бъдат ежедневните плащания с криптовалути наистина лесни.“

Благодарение на интеграцията с Quicko Digital, Trustee Plus се превръща в практичен инструмент за ежедневните финанси – от плащания в магазини, през онлайн покупки, до по-големи преводи в евро. На практика потребителят използва приложението като банкова сметка, с тази разлика, че средствата се съхраняват в криптовалути. Това прави Trustee Plus удобен портфейл за BTC и много други активи, свързвайки света на дигиталните и традиционните финанси.

За Trustee Plus



Trustee Plus е европейски криптопортфейл, който вече се използва от над 900 000 души. Той позволява да купувате, съхранявате и харчите дигитални активи в ежедневието – лесно, бързо и сигурно.

Как да започнете?

Влезте в App Store или Google Play;

Изтеглете приложението Trustee Plu;

Преминете бърза верификация и поръчайте безплатна криптокарта;

Заредете първата си криптовалута и я използвайте като обикновени пари.

А ако нещо не е ясно — винаги можете да разчитате на помощ от човек от нашия екип за Обслужване на клиенти.