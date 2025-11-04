Кристин Лагард: Сърцето ми ще бие с България на 1 януари 2026 година! Този ден е много специален за мен – рожденичка съм
"Само след два месеца българите ще започнат да ползват еврото - плащат, спестяват и пътуват с него всеки ден. България извървя дълъг път до приемането на еврото. Много работа беше свършена, много реформи са направени, така че всички критерии, които важат за всеки член на еврозоната, да бъдат изпълнени. Това е огромна стъпка, но също така е началото на пътешествието, а не края на пътя. Ясно е, че реформите трябва да продължават и знам, че това ще се случи, въпреки трудностите", заяви Председателят на Европейската централна банка. Тя допълни, че реалните ползи от приемането на еврото са "просперитет и сигурност".


