Критична е ситуацията и в община Кирково!
© Meteo Bulgaria
На снимките се вижда, че ситуацията е наистина тревожна. Водата е заляла цели улици и е съвсем близо до домовете на хората.
ФОКУС припомня, че причината за наводненията е рязкото повишение на нивото на река Крумовица. Първоначално това доведе до скъсване на мост, който свързва две махали в село Гривка.
По-късно областният управител на Кърджали обяви, че в чертите на Крумовград водите на реката застрашават да залеят мост на републикански път, който свързва града с болницата, Спешна помощ и пожарната.
За утрешния ден е обявен червен код за както за община Крумовград, така и за Кирково.
