ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Критично е състоянието на пострадалия в "Арсенал"
При извършване на дейности с багер - челен товарач е възникнал пожар зад машината, който се прехвърлил върху корпуса. Багеристът е получил изгаряния. На място веднага е извикан екип на Спешна помощ и медиците са преценили, че пострадалият трябва да бъде настанен в специализирано лечебно заведение.
От оръжейницата заявяват, че дейностите, извършвани от багериста, не са с свързани с производствения процес. Причините за възникване на пожара са в процес на изясняване.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Премиерът: България е сред най-силните поддръжници на европейскат...
14:44 / 20.08.2025
Преназначиха ген. Емил Тонев за шеф на НСО
14:44 / 20.08.2025
2/3 от българите смятат, че цените са се увеличили в последните с...
14:01 / 20.08.2025
Известна механа спира работа, персоналът бил много безотговорен и...
13:59 / 20.08.2025
Няма загинал работник в завод "Арсенал", мъж е пострадал при пожа...
13:59 / 20.08.2025
Тези неща водят до сърдечна аритмия
14:01 / 20.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Чужденка се удави край Иракли
09:04 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета