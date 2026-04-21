Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа излязоха с доклад от 25 страници относно изборите у нас на 19 април.

Според документа, вотът у нас е бил проведен "прозрачно и ефективно", въпреки "пропуски в правната уредба и изменения в последния момент, които подкопаха стабилността на изборното законодателство".

В доклада е подчертано, че кампанията у нас е преминала е била силно поляризирана и белязана от негативна реторика. От друга страна онлайн кампанията е останала нерегулирана, което е довело до по-лесното разпространение на дезинформация, включително и за дейността на служебното правителство.

По думите на двете институции финансирането на предизборните кампании е била с "ограничена прозрачност и надзор".

Според наблюдателите промяната на броя на секциите за гласуване в чужбина в последния момент е подкопало стабилността на избирателния закон.

Все пак от ОССЕ и ПАСЕ отчитат, че вотът у нас е преминал под знака на повишена избирателна активност.