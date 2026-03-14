Крум Зарков по време на посещение в Русе. Според него държавата и общините не трябва да спират да функционират.
"БСП подкрепя удължителния бюджет с необходими и възможни допълнения, така че хората да получат това, което им се дължи", заяви Зарков.
Той критикува голямо мнозинство в парламента, което по думите му "следва отново повелята на Делян Пеевски" и се опитва "да внедри България насила в една организация с неясна цел". По думите му БСП е категорично против инициативата на президента Тръмп, тъй като "зад тази инициатива прозира официализираното желание за замяна на международния правен ред с нещо с неясни контури".
"Такива процеси и решения не трябва да се взимат от парламент в края на своя срок на годност", добави Зарков.
Крум Зарков: БСП подкрепя удължителния бюджет с необходими и възможни допълнения
Борисов: Вместо да благодарят, че им подкрепихме удължителния бюджет, те правят безумни изказвания
13.03
Дацов: Виждаме колко струва глупостта, това, че нищо не се случва, че има хора, които не знаят какво правят
12.03
Комисията по бюджет и финанси прие на първо четене законопроекта за промени на удължителния закон за бюджета
12.03
"Слагаме край на политическия пазарлък'': ГЕРБ-СДС предлагат нова социална помощ за празниците
12.03
Тодор Капитанов: Готови сме за стачки, блокади на градския транспорт и на обслужването в "Български пощи"
11.03
Комисията по отбрана одобри удължителния закон за бюджета и заем от над 3 млрд. евро за модернизация на армията
11.03
Министър Исмаилов: 60% от служителите на "Български пощи" получават минимална заплата, а изпълнителният директор над 7600 евро на месец
09.03
Борисов за изборните нагласи: Очакваната вълна на подкрепа към Румен Радев е на твърде ранен етап
14:50
Удължаването на дерогацията за дружествата на "Лукойл" и енергийното партньорство обсъдиха енергийният министър и посланикът на САЩ
11:19
Овчаров: Ще компенсираме някого, но не знаем кого, не знаем при какви условия, кога и по какъв начин
13.03
