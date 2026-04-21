Лидерът на БСП-ОЛ Крум Зарков определи като "закономерен" резултата на коалицията на изминалите избори на 19 април и подчерта, че още тази събота ше поиска вот на доверие от социалистите и ако не го получи, ще напусне поста си.

"Ще поискам от Националния съвет вот на доверие, не го ли получа - подавам моментално своята оставка. Получа ли го - продължавам", заяви Зарков на пресконференция, цитиран от ФОКУС.

Резултатите от изборите

"Резултатът на БСП е много лош, но закономерен. Длъжни сме да го признаем. Опитахме се да обърнем политическата логика, но всички партии от последното управление бяха наказани", добави лидерът на левицата.

Социалистите не успяха да съберат достатъчно гласове на вота на 19 април, за да преминат 4% и да участват в следващото Народно събрание.

Бъдещето на Левицата

"Започва процес на реорганизация и обновление на социалистическото движение в България, който да доведе до засилването му. БСП ще се промени и ще заеме свеото място в първите редици на този процес. Ще се отворим за нови хора и свежи идеи. Не сме в парламента, но ще излезем на чист въздух - ще тръгнем по улиците на градовете и селата не за да агитираме, а за да приобщаваме. Каузата ни е класово обща. Започваме този процес на 1 май", каза още Крум Зарков.