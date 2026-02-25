Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Мая Димитрова, Деян Дечев и Петър Кънев. С това си действие те не спазиха нарочно политическо решение на Изпълнително бюро. Това заяви председателят на ''БСП - Обединена левица" Крум Зарков в парламента след като 8 народните представители на от БСП гласуваха ''за" промените в Изборния кодекс да бъдат приети, предаде репортер на ФОКУС.
"Допринесоха за нарушаването на Конституцията, в която са се клели и гарантира всеобщо и равно изборно прави на българските граждани. Това е абсолютно неприемливо и те повече няма да бъдат депутатите от БСП в следващия парламент", каза още той.
И благодари на другите депутати от БСП, които са устояли на принципите на партията.
"С тях ще трябва да преодолеем щетите, които ни бяха нанесени от същите хора. Ние продължаваме напред по друг път', заключи той.
Крум Зарков изключи осемте депутати от БСП, които гласуваха за промените в ИК
© ФОКУС
Още по темата
/
Искра Михайлова обясни защо трима депутати от ''ДПС - Ново Начало" гласуваха "за'' промените в ИК
14:02
Росен Желязков: Голяма част от сменените областни управители бяха договаряни още по време на сглобката
13:59
Проф. Панайотов: МВР министърът няма пряка възможност да се намесва в разследването "Петрохан"
24.02
Слави Трифонов за ПП-ДБ: Никой друг не си е позволявал да бъде толкова нагъл в политически план
24.02
Божидар Божанов: Мнозинството, което беше свалено, продължава да тича като кокошка с отсечена глава
24.02
Още от категорията
/
Вътрешният министър за "Петрохан": Уплашени хора ме атакуват, не съм оказвал натиск на разследващите
14:00
Колячев за завишените сметки за ток: Когато имаме твърдение, че няма повишено потребление, а накрая излиза висока сметка, може да се касае и за грешно отчитане
24.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Сергей Пройчев
преди 23 мин.
Браво малко Кацамунче.Кой не слуша вънка от Партията с главно П.Те по съвест ли ще гласуват или по команда.Няма такова нещо като съвест.Агент Сава толкова парички раздаде за това гласуване сега ще дойде да си ги иска.
Незнам
преди 1 ч. и 0 мин.
И тоз е бил специалиста по конституцията на Радлюто...мале малеее! Да твърдиш, че в конституцията пише, че едва ли не държавата е задължена да осигури на всеки един българин по света възможност за гласуване е просто идиотизъм!!! На никой не се отнемат права за гласуване. Всеки, който желае НЕКА да направи усилието да отиде до родното си място и гласува или в една от секциите предвидени за това в чужбина!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.