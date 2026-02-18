Крум Зарков излезе с пост в социалните мрежи с коментар по отношение на проектокабинета, който номинираният за служебен премиер Андрей Гюров предложи.
"От утре България ще има ново правителство. Много се каза и тепърва ще се коментира около неговия състав. В крайна сметка всеки от министрите ще бъде съден по резултатите. Но едно е сигурно от сега - след последните конституционни промени не е президентът, който може да бъде държан отговорен за този кабинет. Със същите промени бе решено, че Народното събрание ще действа постоянно, именно с цел да осъществява контрол върху дейността на служебното правителство. Следователно депутатите, които насочват стрелите си към Илияна Йотова, биха могли да бъдат по-полезни, ако просто вършат своята работа", написа той.
Крум Зарков защити Йотова за служебния кабинет
©
Още по темата
/
Крум Зарков: Ако БСП влиза като партия в този кабинет, тогава бихме заседавали по въпроса. Но това не е така
17.02
Денков: Бойко Рашков е единственият вътрешен министър, който успя да намали контролирания и купен вот в рисковите секции
17.02
Още от категорията
/
Властите за случая "Петрохан": По ръцете на Пламен и Дечо са били открити барутни частици, а по ръцете на Ивайло - кръв
12:47
Властите за случая "Петрохан": Нямаме какво да крием. По ръцете на Пламен и Дечо са били открити барутни частици, а по ръцете на Ивайло - кръв
11:37
Рая Назарян: КЗД наложи в обществото разбирането, че всяка форма на дискриминация е недопустима и оскърбителна проява
17.02
ПП: Твърденията за намеса на партията в случая "Петрохан" са циничен опит трагедията да бъде използвана за предизборна кампания
17.02
Манол Генов: На нас НПО-то, свързано с "Петрохан", не ни е помагало, ако го е правило за някого, добре е той да каже
16.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.