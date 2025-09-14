ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Кръстовден - небето се отваря, желанията се сбъдват
Вярва се, че в тази нощ молитвите придобиват особена сила, тъй като небето се отваря - границата между небето и земята става прекалено тънка.
Предците ни са казвали: "На Възнесение топлината ще се отдръпне, а студът ще се настъпи. На Възнесение есента се придвижва по-бързо към зимата."
Съществувало е поверие, че на празника Възнесение Господне не може да се започва никаква важна и значима работа, защото всичко, започнато на този ден, или ще бъде безполезно и неуспешно, или ще завърши с пълен провал.
На този ден не трябва да се върши работата в градината и на полето. Не трябва да се започва и почистване на дома. Забранени са сватбите, годежите и шумните тържества. Човек трябва да посрещне празника с чисти мисли и сърце - без да завижда, без да осъжда и без да критикува другите.
Имен ден празнуват Кръстьо, Кръстина, Кръстил, Кръстила, Кръстилена, Кръстена, Кръстан, Кръстана.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Гурбетчии: За 20 дни във Франция печелим, колкото за 3 месеца в Б...
09:29 / 14.09.2025
Рекорден "Бургас Рън 2025" предстои днес в Бургас
05:00 / 14.09.2025
Сигнал: Шофьор шпори с бясна скорост в насрещното на АМ "Тракия"
20:20 / 13.09.2025
Костадинов: Качваме се на Титаник!
18:46 / 13.09.2025
НИМХ публикува пълната прогноза за седмицата 15 - 20 септември
18:46 / 13.09.2025
Пловдивският митрополит Николай благослови големите Александър Ва...
17:48 / 13.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при инцидента в Несебър
12:57 / 12.09.2025
Няма страшно! Премахнаха изплувалия на Северния плаж в Бургас дрон
17:25 / 12.09.2025
Шон Уайт и Нина Добрев прекратиха годежа си
08:57 / 12.09.2025
Скандал в "Игри на волята"
15:03 / 12.09.2025
Дрон изплува на плажа в Бургас!
14:34 / 12.09.2025
Водещата на тотото се сгоди
17:28 / 12.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета