Кръстовден - небето се отваря, желанията се сбъдват
Автор: Екип Burgas24.bg 09:29
©
На 14 септември Православната църква отбелязва един от 12-те големи християнски празници - Въздвижение на Кръста Господен, известен още като Кръстовден. Хиляди християни от цялата страна се събират на Кръстова гора.

Вярва се, че в тази нощ молитвите придобиват особена сила, тъй като небето се отваря - границата между небето и земята става прекалено тънка.

Предците ни са казвали: "На Възнесение топлината ще се отдръпне, а студът ще се настъпи. На Възнесение есента се придвижва по-бързо към зимата."

Съществувало е поверие, че на празника Възнесение Господне не може да се започва никаква важна и значима работа, защото всичко, започнато на този ден, или ще бъде безполезно и неуспешно, или ще завърши с пълен провал.

На този ден не трябва да се върши работата в градината и на полето. Не трябва да се започва и почистване на дома. Забранени са сватбите, годежите и шумните тържества. Човек трябва да посрещне празника с чисти мисли и сърце - без да завижда, без да осъжда и без да критикува другите. 

Имен ден празнуват Кръстьо, Кръстина, Кръстил, Кръстила, Кръстилена, Кръстена, Кръстан, Кръстана.








