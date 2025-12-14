Кръвната банка в Плевен спешно търси кръв
©
Дарете кръв, помогнете на тези, които имат нужда в болниците, за едно спокойно прекарване на празниците. Този апел отправи д-р Василина Василева, началник на отдел "Кръводаряване" в Районния център за трансфузионна хематология, предаде БНР.
"Чакат ни едни 10 дни, в които ние няма да имаме никакъв приток на кръв. Положението е изключително притеснително и моля хората да дарят кръв, за да са ни спокойни почивните дни и да може пациентите, които са с хронични състояния, да бъдат спасени при нужда от спешно кръводаряване. Здравето е най-важно. Който иска да дарява, без значение каква му е кръвната група, да заповяда", призова тя.
Районният център по трансфузионна хематология се намира в двора на Медицинския университет на бул. "Русе" 36 - от понеделник до петък от 08.00 до 18.30 часа.
Още от категорията
/
Експерти: Агресивният език в Народното събрание не е спонтанен. Това е форма на политически маркетинг
17:30
Изпълнителният директор на VISA България: Няма какво да се обърка. Финансовата система е готова
13:12
Пролетта се завръща
13:09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.