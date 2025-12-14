Центърът по трансфузионна хематология в Плевен има остра необходимост от кръв. Недостигът тревожи екипа заради големия брой почивни дни през декември и заради факта, че центърът обслужва и Русенска, Разградска, Великотърновска, Габровска и Ловешка област.Дарете кръв, помогнете на тези, които имат нужда в болниците, за едно спокойно прекарване на празниците. Този апел отправи д-р Василина Василева, началник на отдел "Кръводаряване" в Районния център за трансфузионна хематология, предаде БНР."Чакат ни едни 10 дни, в които ние няма да имаме никакъв приток на кръв. Положението е изключително притеснително и моля хората да дарят кръв, за да са ни спокойни почивните дни и да може пациентите, които са с хронични състояния, да бъдат спасени при нужда от спешно кръводаряване. Здравето е най-важно. Който иска да дарява, без значение каква му е кръвната група, да заповяда", призова тя.Районният център по трансфузионна хематология се намира в двора на Медицинския университет на бул. "Русе" 36 - от понеделник до петък от 08.00 до 18.30 часа.