Към края си е важен срок за фирмите 

© До 30 септември 2025 г. (включително) е срокът, в който еднократно фирмите могат да подадат по електронен път чрез въвеждане в реално време (online) в Информационна система "Бизнес статистика“ коригиращ годишен отчет за дейността си през 2024 година, съобщават от НСИ, цитирани от "Фокус".



Съгласно раздел II, подраздел В, т. 3 от съвместната заповед на НСИ, НАП и АВ, (публ. в ДВ бр. 2/07.01.2025 г.), корекции на данните за 2024 г. могат да се правят във вече подадени в законоустановения срок (до 30.06.2025 г.) счетоводни отчети и статистически справки към годишния отчет за дейността.



На 30 септември 2025 г. изтича и срокът за подаване консолидирани годишни отчети от предприятията, които попадат в обхвата на Глава трета, раздел IV от ЗСч. Подробна информация е публикувана в раздел "Годишна отчетност за дейността на предприятията 2024".