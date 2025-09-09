ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Купуват, ремонтират и продават: Пазарът на жилища е в апогея си
Голямо е търсенето на напълно готови апартаменти с подови настилки, боядисани стени и оборудвани бани, в които човек може да сложи мебели и веднага да се нанесе или да ги даде под наем. За такива жилища в сгради ново строителство в добър район на София купувачи много бързо се намират. Сред причините за това е, че на пазара има натрупано очакване за продължаващ ръст на цените на имотите.
Хората, които търсят апартамент с цел инвестиция и реализиране на печалба, купуват в големите градове на страната, тъй като ръстът на цените там е много по-висок в сравнение с по-малките населени места. Много хора се местят от по-малки към по-големи градове, което води до ръст на търсенето на имоти. Освен това в по-големите градове доходите на хората са по-високи, което също е фактор за увеличение на покупките на жилища.
Около 30 на сто от покупките на жилища са в сгради в строеж, казват брокери. Много хора избират да купят имот преди окончателното му завършване заради по-ниската цена. Повечето сделки с жилища се сключват от хора, които търсят имот за живеене. Общо за страната около 25 на сто от сделките с жилища са с инвестиционна цел. Бургас е градът с най-голям дял на инвестиционните сделки, които са над 40 на сто. Много хора купуват имоти в града с цел краткосрочно отдаване под наем, пише "Труд".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Тагарев: Няма да пращаме войски в Украйна, няма кой да ни затвори...
08:58 / 09.09.2025
Състоянието на Марти, който пострада тежко при инцидента с АТВ в ...
08:47 / 09.09.2025
Проф. Рачев: Не иска да си ходи това лято
08:32 / 09.09.2025
Художникът Панчо Малезанов е бил нападнат в подлез
09:03 / 09.09.2025
Валежи и захлаждане в края на седмицата
08:31 / 09.09.2025
Честит празник
08:30 / 09.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нанси Карабойчева напуска България
17:19 / 07.09.2025
Фрапираща трансформация с цели 27 кг надолу
09:02 / 07.09.2025
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:32 / 07.09.2025
Благой Георгиев със специален жест към единствената си дъщеря
12:23 / 07.09.2025
Ергенка си намери ерген
17:20 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:35 / 07.09.2025
Софи Маринова със скъп подарък от "Мисис Баба"
09:01 / 07.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета