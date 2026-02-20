Кървав инцидент! Кола падна в дере: Двама са загинали, жена и дете са ранени
© Nova
Инцидентът е възникнал около 14:30 часа, малко след разклона от главния път за Кърджали.
По първоначална информация лек автомобил е излязъл от платното за движение и се е преобърнал в крайпътно дере. В колата са пътували четирима души - жена с дете и двама възрастни, мъж и жена.
Жената и детето са транспортирани в болница за преглед и лечение. Другите двама пътници са загинали.
На мястото на произшествието работят екипи на пожарната, които са разрязали автомобила. Полицията извършва оглед и изяснява причините за тежкия инцидент.
Автомобилите се пренасочват по обходен маршрут през земеделски площи в района.
Още от категорията
/
Брендо остава в затвора
14:06
Специалист по национална сигурност: Ивайло Калушев е постъпил като истински агент на контраразузнаването
10:39
Психиатър: Всичко е ясно. Не са намерили нови глупаци с много пари и отидоха в по-добрия свят хората
08:48
Ръст на онлайн измамите!
19.02
Арестуваха принц Андрю
19.02
Нови записи от хижа "Петрохан" показват отдаването на почит към Калушев от страна на останалите
18.02
Психолог за "Петрохан": В България има изключително плодородна почва за развитие на подобни структури
17.02
Съпругът на София Андреева: Даде на Калушев над 1 000 000 лева заради Мексико и задлъжня на роднини
17.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.