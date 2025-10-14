Изоставена къща гори на столичната ул. "Никола Петков", научиОт ГД Пожарна безопасност и защита на населението съобщиха за нашата медия, че сигналът е подаден в 16:01 часа.Два автомобила са изпратени, като към мястото пътува и още един.Читател на Sofia24.bg изпрати снимки и видео до редакцията ни.Мъжът уточнява, че пожарът се вижда от Околовръстното, където тапата е жестока.Миризмата е доста силна и неприятна.