В пловдивското село Царацово рентгенов лаборант е превърнал дома си в място, което носи настроение на цялата улица. Преди Коледа къщата на Димитър Милинич се превръща в истинска приказка от светлини и музика.Украсата е създадена с много въображение и творчество. Той използва хиляди лампички, които рисуват празнични силуети на Дядо Коледа, снежен човек, светещи свещи и дори весело влакче, сякаш излязло от детска книжка."Сметките за ток не ме притесняват, защото ги плаща тъщата", споделя шеговито Димитър пред БНТ. По думите му всички в селото очакват къщата да грейне."Винаги има какво още да се направи, вече съм готов с идеите за другата година. Надявам се някой ден нашата улица да прилича на улица в голям европейски град".