Лаеща кашлица: Кога причината не е в белите дробове?
Най-често този тип кашлица е свързан с възпаление на ларинкса и гласните връзки, поради което първият и най-подходящ специалист за консултация е УНГ лекар.
Пациентите обикновено разпознават лаещата кашлица по следните признаци:
- суха и силна кашлица без храчки
- пресипнал или дрезгав глас
- парене или болка в гърлото
- усещане за стягане или "драскане“ при преглъщане
- по-силно изразена нощем
За разлика от кашлицата, идваща от белите дробове, при този тип обикновено няма задух, хрипове или болка в гърдите, информират от УМБАЛ "Лозенец“.
"Лаещата кашлица най-често е резултат от възпаление на ларинкса и гласните връзки. В тези случаи първият и най-подходящ специалист за преглед е УНГ лекар, а не пулмолог, тъй като източникът на проблема се намира в горните дихателни пътища“, обяснява д-р Константин Борисов, лекар-специалист УНГ в лечебното заведение.
Най-честите причини за лаеща кашлица са:
- остър или вирусен ларингит
- постназален секрет
- субхордален ларингит
- излагане на студен или сух въздух
- пренатоварване на гласа
Сигнали, при които не бива да се отлага преглед:
- кашлица над 7–10 дни
- трайна пресипналост
- болка или парене в гърлото
- усещане за затруднено дишане
В тези случаи прегледът при УНГ специалист е първата и най-правилна стъпка, тъй като източникът на проблема най-често се намира в горните дихателни пътища, а не в белите дробове.
Записване на час за преглед и консултация при специалист: 02/96 07 682
