Ландау: Операцията във Венецуела приключи. Мадуро ще бъде съден по наказателни дела в САЩ
"Нова зора за Венецуела! Тиранинът си отиде. Сега той най-накрая ще се изправи пред правосъдието за престъпленията си“.
По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Мадуро и съпругата му са били заловени и изведени от Венецуела в резултат на специална операция на американските сили на ''Delta Force'' .
Почина Димитър Пенев
12:56
