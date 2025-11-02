Лавина затрупа петима души
Вчера са били открити три тела, а днес телата на последните двама изчезнали - баща и 17-годишната му дъщеря, предаде Euronews.
Местната планинската спасителна служба още в събота вечерта е установила, че е невъзможно да бъдат открити двамата останали алпинисти живи. Операцията е трябвало да бъде прекъсната след залез слънце в събота, като спасителните екипи са планирали следващото си търсене през деня в неделя.
"Бащата и дъщеря му със сигурност са били мъртви след падане от около 200 метра", каза Олаф Райнщадлер, говорител на планинската спасителна служба. Тази оценка беше потвърдена в неделя.
Първоначално нямаше официална информация за възрастта и произхода на останалите загинали.
Все още не са изясни причините за инцидента. Разследването по случая продължава.
Според италианската планинска спасителна служба лавината е затрупала алпинистите събота следобед малко преди 16:00 часа на надморска височина от около 3200 метра. Катерачите са били на път към 3545-метровия връх Вертейншпице в района на Ортлер.
Смята се че, алпинистите са пътували в три въжени екипа, една група от трима и две групи от по двама, които са се катерили самостоятелно един от друг. Двама мъже са оцелели при инцидента и са били транспортирани с хеликоптер до близката болница в Болцано.
Не е ясно защо алпинистите все още са били на път нагоре в този късен час. Според спасителите групата е започнала обиколката си сутринта. Лавината е започнала, когато вече се е смрачавало.
По думите на говорителя на планинската служба, в събота всъщност не е имало особено висок риск от лавини. Възможно е лавината да се е откъснала в резултат на обилни преспи.
Първият пресен сняг за сезона падна в региона преди няколко дни. През деня температурите там все още са доста високи за това време на годината.
