Лазар Радков: Целта ни е да има е дефибрилатори във всяко държавно училище
Автор: Екип Burgas24.bg 14:22Коментари (0)38
© NOVA NEWS
Този четвъртък, 10 октомври, в НДК ще бъде премиерата на документалния филм "Великани“ – проект, който разказва как едно просто действие, събирането на капачки, прераства в национална кампания, обединила десетки хиляди доброволци.

Главен герой и двигател на идеята е Лазар Радков, основател на "Спасителен клуб за бъдеще“ и създател на инициативата "Капачки за бъдеще“.

В студиото на NOVA NEWS той сподели повече за филма, за доброволците, които реагират при бедствия, и за новата кауза, която предстои.

"Когато хората се обединят, организират се и работят с енергия и сърце – се случват големите неща. Филмът показва точно това – силата на общността“, каза той.

Доброволците по Черноморието: "На терен още от първия ден“

Разговорът започна с темата за бедствието по Южното Черноморие, където екипи от доброволци на "Спасителен клуб за бъдеще“ помагат на терен.

"Наши доброволци от София, Пловдив, Стара Загора и Бургас бяха там още в събота. Първо с мотопомпи, после с резачки – разчистваха паднали дървета и останки. Помогнаха дори на бременна жена да стигне до жилището си“, разказа Радков.

Той сподели и тежък личен момент – един от доброволците е станал поемно лице при откриването на четвъртата жертва на наводнението:

"В такива моменти винаги има две групи хора – тези, които помагат, и тези, които рушат. От нас зависи на кои ще дадем енергията и вниманието си. Това определя накъде върви България“.

От "Капачки за бъдеще“ до "Спасителен клуб“ – кауза, родена от действие

Филмът "Великани“ проследява именно тази трансформация – как от малък акт на доброта се ражда мащабно движение. Режисьорите Христо и Калин започват снимките в края на 2022 г., а резултатът е документален разказ за съвременния български доброволец.

"Филмът показва как се формира гражданско общество. Не става дума само за капачките – а за хората, които не стоят безучастно“, казва Радков.

Той добавя, че успехът на инициативата се дължи на личния пример и постоянството:

"Във всяко нещо, което правя, влагам сърцето и душата си. Работя до изнемога, защото вярвам, че само действията имат смисъл. Хората виждат резултатите и се включват – така се ражда общността“.

Нова мисия: Дефибрилатори във всяко държавно училище

След кувьозите, линейките и десетките медицински апаратури, закупени с дарения от "Капачки за бъдеще“, екипът поема нова мисия – да оборудва всички държавни средни училища в България с автоматични външни дефибрилатори.

"Искаме да осигурим дефибрилатори за над 600 училища – както е в много държави в Западна Европа. Не защото има масови случаи на сърдечни проблеми при ученици, а защото тези уреди могат да спасят живот и на възрастни хора – учители, родители, посетители.“

Лазар Радков уточни, че устройството е създадено за немедицински лица, работи автоматично и дори говори на български, като насочва потребителя стъпка по стъпка.

"Това не е страшен уред. Той сам анализира състоянието на пострадалия и решава дали да подаде импулс. Идеята е и образователна – учениците ще видят, че помощта не е опасна, а напълно възможна“.

Цел: 100 000 зрители и 600 дефибрилатора

Каузата е пряко свързана с успеха на филма. "Ако успеем да направим над 100 000 гледания в кината, ще можем да осигурим апаратура за всичките училища. Но дори и по-малко – всяко устройство е ценен животоспасяващ ресурс“, каза Радков.

Той благодари на лекарите и кардиолозите, които подкрепят инициативата, и добави, че планира да направи поредица от интервюта с медицински специалисти, които да обяснят защо дефибрилаторите са толкова важни.

Премиера и прожекции в цялата страна

Филмът "Великани“ ще има премиера на 10 октомври в НДК, като вече почти всички места в долната зала са заети.

"Има още места на балконите. Билети могат да се вземат от касите на НДК или от онлайн платформите на кината. След това филмът тръгва в големите киновериги в страната“, уточни Радков.

Той прикани зрителите да гледат филма с приятели, колеги или цели класове, защото "историите вътре са силни, вдъхновяващи и истински“.








