Събрахме над 29 000 лв дарения за #КапачкиЗаБъдеще на площада.Това написа във Facebook Лазар Радков, основател на инициативата "Капачки за бъдеще" в неделя вечерта.Припомняме, че в събота Радков съобщи, че клуб на доброволци в Пловдив е бил разбит и ограбен- изкъртена е вратата на помещението, в което се съхранява техниката на "Спасителен Клуб за Бъдеще" в Града под тепетата.По-предната вечер някой е разбил вратата, където се помещава значителна част от оборудването на доброволците от "Спасителен Клуб за Бъдеще" - Пловдив"Оборудване, с които са помагали на ПБЗН при овладяването на сума пожари в пловдивска област и не само.Откраднати са шлангове, липсва ни и резачка STIHL, с която колегите правиха просеки при пожарите и разчистваха дървени отломки при последните наводния. Няма ги и спиналната дъска за пренасяне на силно пострадали, ранцеви пожарогасител и градинска пръскачка, с която колегите помагаха при гасенето на пожарите при с. Иван Вазово и с. Михилци миналта година. Липсва моторна пръскачка, два апарата за кръвно, мединцска раница ...", написа преди два дни той.